طلب إحاطة بسبب توقف العمل بمستشفى أورام الشرقية وعدم تشغيل مستشفى الرمد

كتب- نشأت علي:

تقدَّمَ النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة؛ بسبب توقف العمل في مستشفى الأورام بالزقازيق دون أسباب واضحة لمدة سنوات.

وقال عبد العزيز، في طلب الإحاطة، اليوم الإثنين، إن هناك حاجةً ماسةً إلى الانتهاء من هذا الصرح الطبي الضخم؛ لما يقدمه من خدمات تفتقر إليها محافظة الشرقية، مؤكدًا أن العمل توقف دون أسباب واضحة .

وتقدم النائب بطلب إحاطة إلى وزير الصحة؛ لمعرفة عدم تشغيل مستشفى الرمد، رغم الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والمعمارية، والانتهاء من إمداده بجميع التجهيزات الطبية اللازمة، لتقديم الخدمة للمواطنين، مطالبًا وزارة الصحة بالكشف عن أسباب عدم تشغيل المبنى حتى الآن .