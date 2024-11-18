الرابط والشروط.. فتح باب التقدم للعاملين بالأزهر لأداء فريضة الحج 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح الأزهر الشريف، باب التقديم لأداء فريضة الحج للعام الهجري 2025 / 1446 هـ، لجميع العاملين بالمشيخة والجهات التابعة لها.

وبدأ التقديم في الفترة من 17 نوفمبر 2024، وحتى الأول من ديسمبر المقبل، على الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف.

وأتاح الأزهر الشريف التقدم للراغبين في أداء فريضة الحج، وفقًا للشروط التالي:

شروط تقدم العاملين بالأزهر لأداء فريضة الحج

- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج. ·

- ألا يقل السن عن ٥٩ عامًا في ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٥ م.

- ألا يكون قد سبق له الحج.

أن يكون جواز سفره ساريًّا لمدة سنة على الأقل (ابتداء من 19/2/2025م).

- أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر (ابتداء من 19/2/2025م).

- يتم تسجيل الرغبات على الرابط التالي: هنا

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