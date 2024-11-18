رفض 1650 حالة.. ننشر موقف طلبات التصالح في 9 أحياء بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

كشفت بيانات محافظة القاهرة، موقف منظومة طلبات التصالح على مخلفات البناء وتقنين أوضاعها في ظل القانونين السابق والحالي للتصالح.

وحصل "مصراوي"، على مستند يوضح موقف طلبات التصالح المقدمة في أحياء المنطقة الغربية بالقاهرة، وتشمل 9 أحياء.

موقف طلبات التصالح في أحياء المنطقة الغربية بالقاهرة

بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تم تلقيها في الأحياء التسعة 6666 طلبًا، تم رفض 1650 طلبًا منها، ومنح نموذج 10 لـ 293 طلبًا، وإحالة 2754 طلبًا إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليتبقى 1969 طلبًا.

طلبات التصالح في حي غرب

- عدد الملفات: 182.

- المرفوض: 46.

- الحاصل على نموذج 10 دائم: 44.

- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 73.

- المتبقي: 19.

طلبات التصالح في حي وسط

- عدد الملفات: 1750.

- المرفوض: 529.

- الحاصل على نموذج 10 دائم: لا يوجد.

- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 658.

- المتبقي: 563.

طلبات التصالح في باب الشعرية

- عدد الملفات: 313.

- المرفوض: 9.

- الحاصل على نموذج 10 دائم: 28.

- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 97.

- المتبقي: 179.

طلبات التصالح في عابدين

- عدد الملفات: 438.

- المرفوض: 50.

- الحاصل على نموذج 10 دائم: لا يوجد.

- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 135.

- المتبقي: 253.

طلبات التصالح في الموسكي

- عدد الملفات: 568.

- المرفوض: 120.

- الحاصل على نموذج 10 دائم: لا يوجد.

- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 438.

- المتبقي: 10.

طلبات التصالح في الوايلي

- عدد الملفات: 660.

- المرفوض: 85.

- الحاصل على نموذج 10 دائم: 59.

- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 312.

- المتبقي: 204.

طلبات التصالح في بولاق أبو العلا

- عدد الملفات: 299.

- المرفوض: 65.

- الحاصل على نموذج 10 دائم: 29.

- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 143.

- المتبقي: 62.

طلبات التصالح في منشأة ناصر

- عدد الملفات: 1963.

- المرفوض: 694.

- الحاصل على نموذج 10 دائم: 6.

- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 592.

- المتبقي: 671.

طلبات التصالح في الأزبكية

- عدد الملفات: 493.

- المرفوض: 52.

- الحاصل على نموذج 10 دائم: 127.

- المحال إلى القانون 187 لسنة 2023: 306.

- المتبقي: 8.

اقرأ أيضًا:

ميناء دمياط يستقبل 66 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص

وزير الإسكان: مد فترة تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع الكيانات القائمة بكردون غرب بورسعيد

سياحة داخلية.. السكة الحديد: تشغيل رحلات قطار الشباب 22 نوفمبر

تأخيرات تصل لـ 90 دقيقة في مواعيد القطارات اليوم - تفاصيل