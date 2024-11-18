نصائح مهمة عند تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع والتعامل مع السخان الكهربائي

كتب- محمد صلاح:

قال بيان صادر عن جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك عدة نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

وتتضمن النصائح، حسب البيان، الآتي:

1 - عند تركيب العداد لأول مرة، اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيته بشكل سليم.

2 - قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

3 - ضع الكارت في العداد قبل أية عملية شحن؛ للتأكد من عدم وجود مشكلة.

4 - اشحن الكارت بالمبلغ الذي سيتم استهلاكه، عبر تطبيق سهل أو عبر أي ماكينات الشحن المختلفة، ثم أعد إدخاله في العداد لنقل القيمة واستهلاكها.

يأتي ذلك في إطار استمرار شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية في إحلالها واستبدالها بالعدادات القديمة أخرى مسبقة الدفع، في إطار خطة الدولة نحو دعم التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة.

خطوات تقليل استهلاك السخان الكهربائي للكهرباء في فصل الشتاء

ونوه الجهاز، في بيان رسمي، بخطوات تقليل استهلاك السخان الكهربائي للكهرباء في فصل الشتاء؛ تتضمن ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50- 60 درجة مئوية، وعدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تُفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

وطالب الجهاز المواطنين بتفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر؛ للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يُخفِّض كفاءة السخان، وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

وناشد الجهاز المواطنين شراء السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة) ؛ لضمان أقل استهلاك كهرباء.

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