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السيسي يصل مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

02:57 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

ويشارك الرئيس السيسي، في قمة مجموعة العشرين بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة.

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السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة مجموعة العشرين ريو دي جانيرو
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