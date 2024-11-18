السيسي يصل مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

كتب- محمد أبو بكر:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

ويشارك الرئيس السيسي، في قمة مجموعة العشرين بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة.

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