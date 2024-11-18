مساعد وزيرة البيئة: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لخريطة التغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

قال محمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، إنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.

ما هي الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية؟

أضاف "معتمد"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن الخريطة عبارة عن تطبيق تفاعلي يمكنه التنبؤ بمخاطر ومهددات التغيرات المناخية على مصر حتى عام 2100.

وأوضح مساعد وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء التطبيق من أجل التخطيط لكل قطاعات الدولة وتحديد المناطق المهددة مناخيًا وتصنيف هذه المناطق وبالتالي يمكن إدراج طرق التعامل مع هذه المهددات في خطط التنمية الوطنية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تعزيز مرونة المشروعات المنفذة في تلك المناطق من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور محمد معتمد، على أن هذه الخريطة متاحة فقط على مستوى صناع القرار وليس للجمهور العادي.

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