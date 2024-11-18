بينها الفسيخ والشاي.. "الصحة" تحذر الحوامل: ابتعدن عن هذه الأطعمة

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإرشادات المهمة للسيدات الحوامل؛ للحفاظ على صحتهن وصحة الجنين، ضمن حملتها التوعوية بمبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تنفذها الوزارة لتحسين صحة الطفل ووالدته.

الصحة تحذر الحوامل من تناول هذه الأطعمة

قالت الوزارة، في منشور توعوي، إن هناك عددًا من الأطعمة والمشروبات يُنصح بالابتعاد عنها خلال الحمل، وتشمل:

- العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية.

- المخللات والأطعمة الحارة.

- الملوحة والأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ.

- المشروبات التي تحتوي على القرفة أو الزنجبيل.

- المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي.

- البرجر واللحوم المصنعة، مثل اللانشون والسوسيس والبسطرمة.

وأكدت الوزارة، أن هذه النصائح تهدف إلى تجنب المخاطر الصحية التي قد تؤثر على صحة الأم والجنين، داعية الحوامل إلى الالتزام بتغذية صحية ومتوازنة، واستشارة الطبيب عند الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التواصل عبر الخط الساخن (15335) للحصول على مزيد من الاستفسارات والمعلومات المتعلقة بصحة المرأة والحمل.

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