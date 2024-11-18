بالمزاد العلني.. بيع 14 محلاً تجارياً بأنشطة متنوعة لتوفير الخدمات بمدينة رشيد الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن جلسة مزاد علني، عُقدت أمس، وأسفرت عن بيع 14 محلاً تجارياً بمدينة رشيد الجديدة بمساحات مختلفة تتراوح من ( ١٢.٦٥ م٢ : ٤٥.٩٩ م٢) وأنشطة متنوعة ( سوبر ماركت – مكتبه - مطعم..)، وذلك في اطار حرص جهاز مدينة رشيد الجديدة على توفير مختلف الخدمات بالمدينة.

أقيم المزاد بحضور المهندس أيمن محمد عبدالتواب، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، ومسئولي الجهاز، ومدير عام الإدارة المالية، وأعضاء اللجنة من ممثلي مجلس الدولة وقطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية وشرطة التعمير.

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