أدوية قد تُبطل مفعول موانع الحمل الفموية.. هيئة الدواء توضح

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء من تأثير بعض التفاعلات الدوائية على فعالية موانع الحمل الفموية، مشيرةً إلى أن بعض الأدوية قد تُضعف مفعولها، مما يزيد من خطر حدوث حمل غير مخطط له.

وأكدت الهيئة في منشور توعوي، الإثنين، ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية لضمان توافقها مع موانع الحمل.

موانع الحمل الفموية

وتشمل تلك الأدوية التي وردت في تحذير هيئة الدواء، الأدوية المضادة للصرع، إذ قد تؤدي بعض مضادات الصرع إلى تقليل فعالية موانع الحمل الفموية التي تعتمد على الهرمونات، بينما يمكن لبعض موانع الحمل أن تُضعف من فعالية أدوية الصرع، مما يزيد من احتمالية حدوث النوبات.

وشددت هيئة الدواء على أن النساء المصابات تحتاج بالصرع إلى خطط علاجية فردية تتناسب مع احتياجاتهن في حالة استخدام موانع الحمل.

أشارت الهيئة إلى أن بعض المضادات الحيوية، ومضادات الفطريات، ومضادات الفيروسات قد تُقلل من كفاءة موانع الحمل الفموية، مما يعزز من احتمال الحمل غير المرغوب فيه.

كما حذرت الهيئة من تأثير بعض المكملات العشبية على فعالية موانع الحمل، وأبرزها نبات القديس يوحنا (سانت جون).

ودعت إلى توخي الحذر وضرورة مراجعة الأدوية المستخدمة مع الطبيب أو الصيدلي لتجنب أي تفاعلات قد تؤثر على وسائل منع الحمل.

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