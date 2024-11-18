رئيس البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية حظى بحوار مجتمعي غير مسبوق

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حظى بحوار مجتمعي لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ الحياة النيابية في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وأضاف رئيس مجلس النواب: على الرغم من ذلك نحن مستمرون في الحوار بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذ حقه في الحوار، والحوار المجتمعي في صورته المثلى متمثلا في نواب الشعب.

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه سبق توجيه دعوة لممثلي الأحزاب السياسية من غير الممثلين في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك مشاركة بعض النشطاء السياسيين.

اقرأ أيضا:

"الإسكان": الإقبال على "سكن لكل المصريين 5" كبير.. ونطبق نظام الأولويات

مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادات بالأزهر

أمطار ونشاط رياح وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تأخيرات تصل لـ 90 دقيقة في مواعيد القطارات اليوم - تفاصيل