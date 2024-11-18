بعد عطل مفاجئ أمس.. الجيزة تكشف موعد عودة المياه في حدائق الأهرام

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن بدء عودة المياه تدريجيًا بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بحدائق الأهرام.

موعد عودة المياه في حدائق الأهرام

قالت "الجيزة"، بحسب بيانها، الإثنين، إنه في إطار المتابعة الدورية مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر القائم على أعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام.

وأضافت "الجيزة"، بأن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر أفاد بأنه تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح للخط، وتم البدء في ضخ المياه بصورتها الطبيعية.

ونوهت المحافظة، بأن المياه وصلت بشكل منتظم بمنطقتي "أ، ل" وسوف تصل تباعًا للمناطق المتأثرة.

وأكدت محافظة الجيزة، على المتابعة الدورية على مدار اليوم؛ للتأكد من وصول المياه بالقطاع كاملًا على أن يتم استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على الأرقام التالية "رقم طوارئ 125 وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، والخط الساخن 114 وخدمة واتس اب على أرقام – 01016050453".

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