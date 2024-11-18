مرسال عضو التحالف الوطني: قدمنا 60 ألف خدمة طبية واجتماعية في شهر أكتوبر

كتب- محمد سامي:

أصدرت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقريرا بأبرز أنشطتها لدعم الفئات الأولي بالرعاية خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن المؤسسة قدمت حوالي 60 ألف خدمة طبية واجتماعية استفاد منها حوالي 10 آلاف مريض من الفئات الأولى بالرعاية بتكلفة تصل أكثر من 55 مليون جنيه.

وقالت هبة راشد - رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال - إن المؤسسة تسعى دائما لتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية بجودة عالية، مؤكدة أن المؤسسة تفتح أبوابها لكل المرضى أيا كان درجة خطورة حالتهم.

وذكرت المؤسسة - في تقريرها - أنه تم تقديم 56649 خدمة طبية لـ 9076 مريضا، كما تم تقديم 3506 خدمة اجتماعية لعدد 2007 حالة، مشيرة إلى تنفيذ 7 قوافل طبية خلال هذا الشهر.

مرسال: قدمنا 40 ألف جلسة علاج طبيعي

وذكرت المؤسسة أنه تم تقديم أكثر من 40 ألف جلسة علاج طبيعي وتخاطب لعدد حالات 1468 مريضا، وتقديم أكثر من 3 آلاف خدمة أدوية لعدد حالات 3015، كما تم توفير أكثر من 5 آلاف جلسة غسيل كلوي لـ 506 مريض.

ولفتت أنه تم إجراء أكثر من ألف فحص طبي لـ 869 مريضا، كما تم توفير 12 خدمة أطراف صناعية وسماعات لعدد 12 حالة، فضلا عن توفير عدد 764 خدمة أسرة رعاية مركزة لـ 114 مريضا.

وأشار التقرير إلى تقديم عدد 810 كفالات مالية، وتوفير عدد 834 خدمات اجتماعية وإقامة بدار الضيافة لعدد حالات 449 حالة، وتنفيذ قافلة غذائية بسيناء لتقديم خدمات غذائية لعدد 620 حالة، لافتا إلى توفير 801 خدمة مستلزمات طبية لـ 194 مريضا وتقدم أكثر من ألفين كشف طبي لـ 1732 مريضا.

وأوضح تقرير المؤسسة أنه تم تقديم دعم لجمعية رفيق الروح للتنمية بسوهاج كما تم توفير مستلزمات طبية لمستشفى الدمرداش لعدد 5 حالات وتنفيذ دعم لمستشفى التأمين الصحي بالمقطم بمستلزمات طبية عددها 80 خدمة.

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