وزيرا الري والإسكان يبحثان التعاون لحماية المجاري المائية من التلوث وترشيد استهلاك المياه

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بحضور عدد من مسؤولي الوزارتَين وجهاتهما التابعة؛ لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتَين.

وأكد سويلم والشربيني، حرصهما على استمرار التعاون المشترك بين الوزارتَين في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق بين المختصين من الجانبَين؛ بما يحقق مصلحة الوطن، ويقدم الخدمات على أعلى مستوى للمواطنين.

وأكد وزير الري، أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتَين في ما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع؛ بما يحقق المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع تأكيد أهمية التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجاري المائية، لتمكين مسؤولي وزارة الموارد المائية والري من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة في المواعيد المحددة طبقًا للميزان المائي .

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية استمرار التنسيق في ما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب، مع الالتزام التام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الموارد المائية والري؛ لضمان السحب طبقًا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفي .

حماية المجاري المائية من التلوث

أشار سويلم إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجاري المائية من التلوث، وأهمية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع؛ بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تعمل على عدد من الملفات؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، من خلال العمل على إحلال وتجديد شبكات المياه، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام ٢٠٥٠، والتي أعدتها وزارة الإسكان، بجانب إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير الدولية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعدت خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات، بجانب خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتوفير القطع الموفرة للمياه لتركيبها بالمنازل والمنشآت، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والتوسع في حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.

وأوضح وزير الإسكان أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه؛ حيث يتم حاليًّا إنتاج مياه محلاة بإجمالي طاقة نحو ٠.٦٠ مليار م٣/ سنويًّا، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام ٢٠٥٠، وتخدم ١١ محافظة (شمال سيناء- جنوب سيناء- مطروح- البحر الأحمر- كفر الشيخ- السويس-الإسماعيلية- بورسعيد- البحيرة- الدقهلية- الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

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