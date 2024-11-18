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شيخ الأزهر يشكر رئيس مجلس النواب على تعزيته في وفاة شقيقته

11:55 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

الدكتور أحمد الطيب

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عبّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تعزيته ومواساته في وفاة شقيقته الكبرى.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تلقى برقية تعزية من المستشار حنفي جبالي، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته له في وفاة شقيقته، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وفاة شقيقة شيخ الأزهر

كان الأزهر الشريف، نعى الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

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