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تأخيرات تصل لـ 90 دقيقة في مواعيد القطارات اليوم - تفاصيل

11:04 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

سكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك يأتي نظرًا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات.

وأضافت سكك حديد مصر، أن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الاثنين كما يلي:

1- خط القاهرة - الإسكندرية: 20 دقيقة.

2- خط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة.

3- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.

4- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.

5- خط طنطا - المنصورة - دمياط: 45 دقيقة.

6- خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة: 45 دقيقة.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها.

سكك حديد مصر

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