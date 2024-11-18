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وزير الإسكان: مد فترة تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع الكيانات القائمة بكردون غرب بورسعيد

10:58 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

المهندس شريف الشربيني

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كتب- محمد سامي:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فتح باب تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات - أفراد -..) داخل كردون مدينة غرب بورسعيد، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019 بإنشاء مدينة غرب بورسعيد، على أن يتم تقديم طلباتهم بمقر جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد ( طريق بورسعيد/دمياط الساحلي - قرية المناصرة )، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن ذلك يأتي استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من الكيانات القائمة (داخل كردون مدينة غرب بورسعيد)، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019 بإنشاء مدينة غرب بورسعيد.

المهندس شريف الشربيني كردون غرب بورسعيد وزير الإسكان
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