سياحة داخلية.. السكة الحديد: تشغيل رحلات قطار الشباب 22 نوفمبر

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن انطلاق أولى رحلات قطار الشباب مساء يوم الجمعة 22/11/2024 ضمن برنامج (اعرف بلدك) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان.

يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 22/11/2024 حتى 27/2/2025 بمعدل قطارين أسبوعيًا في الاتجاهين.

تشغيل قطار الشباب ضمن برنامج اعرف بلدك

تقوم القطارات من القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع في رحلة الذهاب على أن تعود من أسوان يوم الخميس في رحلة العودة.

وأكدت الهيئة، أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبًا لكل رحلة، حيث يبلغ إجمالي عدد الرحلات 28 رحلة "ذهاب وعودة" من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 14448 راكبًا، على أن يقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة 5,00 مساءً والعودة من أسوان مساء الخميس 8,00 مساءً أسبوعيًا.؟

ويقف القطار بمحطات (صعيد مصر - الجيزة - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)، طبقًا للجدول المرفق.

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