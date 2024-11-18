إطلاق 9 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. تعرف على الأماكن

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 9 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك يومي 18 و19 نوفمبر 2024.

وأوضحت الوزارة أن القوافل تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية وتيسير الوصول للرعاية الطبية.

أماكن القوافل الطبية

* محافظة الإسماعيلية: قرية سبع آبار شرقية، مركز أبو صوير.

* محافظة الأقصر: مركز شباب الزناقطة، مركز الأقصر.

* محافظة السويس: الجمعية الزراعية بقرية محمد عبده، مركز حي الجناين.

* محافظة البحر الأحمر: أم الحويطات، مركز سفاجا.

* محافظة البحيرة: ديبونو، مركز إدكو.

* محافظة القليوبية: وروره، مركز بنها.

* محافظة المنيا: الشيخ حسين، مركز ملوي.

* محافظة الوادي الجديد: تنيدة، مركز بلاط.

* محافظة مطروح: أبو ميلاد الطاهر، مركز براني.

خدمات مجانية

وأكدت الوزارة أن القوافل توفر خدمات طبية متكاملة، تشمل جميع التخصصات، بالإضافة إلى صرف الأدوية مجانًا للمواطنين.

وتشمل التخصصات التي تقدمها تلك القوافل: نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

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