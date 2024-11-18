ميناء دمياط يستقبل 66 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 15 سفينة.

كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، منها السفينة (SAVE)، والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 32 مترًا قادمة من روسيا وعلي متنها 66000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25510 أطنان، تشمل: 9107 أطنان يوريا، و5095 طن كلينكر، و2960 طن جبس معبأ، و500 طن أسمنت أبيض معبأ، و7848 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44644 طنًا، تشمل: 5758 طن حديد، و30660 طن قمح، و698 طن حمص، و3816 طن عدس، و951 طن بازلاء، و1440 طن مواسير، و570 طن أبلاكاش، و751 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 739 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 192 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2275 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 137195 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 175173 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1315 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، و2 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدمًا قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5049 حركة.

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