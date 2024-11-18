كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18-11-2024 على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين 18-11-2024، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الاثنين به فرص أمطار على جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومن أهم الظواهر الجوية الشبورة المائية التي تتواجد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفيما يلي درجات الحرارة على بعض محافظات الجمهورية:

- القاهرة الصغرى 16 درجة والعظمى 24.

- العاصمة الإدارية الصغرى 15 درجة والعظمى 27.

- 6 أكتوبر الصغرى 15 درجة والعظمى 25.

- دمياط الصغرى 20 درجة والعظمى 25.

- بورسعيد الصغرى 21 درجة والعظمى 25.

- الاسماعيلية الصغرى 16 درجة والعظمى 26.

- السويس الصغرى 17 درجة والعظمى 26.

- شرم الشيخ الصغرى 20 درجة والعظمى 28.

- الإسكندرية الصغرى 15 درجة والعظمى 23.

- العلمين الصغرى 15 درجة والعظمى 23.

- مطروح الصغرى 13 درجة والعظمى 22.

- الغردقة الصغرى 19 درجة والعظمى 28.

- شلاتين الصغرى 21 درجة والعظمى 29.

- حلايب الصغرى 22 درجة والعظمى 27.

- الأقصر الصغرى 15 درجة والعظمى 27.

- أسوان الصغرى 16 درجة والعظمى 28.

- الوادى الجديد الصغرى 13 درجة والعظمى 28.

- أبو سمبل الصغرى 16 درجة والعظمى 28.