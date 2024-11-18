إعلان

توفيق عكاشة يعلق لأول مرة عن انتشار فيديوهات قديمة له على "فيسبوك"

01:14 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

الإعلامي توفيق عكاشة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي توفيق عكاشة على انتشار فيديوهات قديمة له على منصة "فيسبوك"، مؤكدًا أنه لا يعرف شيئًا عن هذه الفيديوهات ولا يمتلك حسابًا على هذه الشبكة الاجتماعية.

وقال عكاشة خلال بث مباشر مع الإعلامية حياة الدرديري عبر حسابها بمنصة "تيك توك": "والله العظيم ما أعرف عنها حاجة، وليس لي حساب على فيسبوك، هؤلاء الناس يسترزقون من ورايا، وقد أكون سببًا في رزقهم، الله أعلم".

وأضاف ساخرًا: "أريد أن أوضح شيئًا، كل ما تقوله حياة الدرديري هو فكرها الخاص وليس لي علاقة به".

حياة الدرديري لتوفيق عكاشة: بشكرك على استضافتك في اللايف وإن شاء الله تتكرر.. والأخير: لا والله مش هتتكرر

توفيق عكاشة حياة الدرديري منصة فيسبوك تيك توك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة