توفيق عكاشة يعلق لأول مرة عن انتشار فيديوهات قديمة له على "فيسبوك"

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي توفيق عكاشة على انتشار فيديوهات قديمة له على منصة "فيسبوك"، مؤكدًا أنه لا يعرف شيئًا عن هذه الفيديوهات ولا يمتلك حسابًا على هذه الشبكة الاجتماعية.

وقال عكاشة خلال بث مباشر مع الإعلامية حياة الدرديري عبر حسابها بمنصة "تيك توك": "والله العظيم ما أعرف عنها حاجة، وليس لي حساب على فيسبوك، هؤلاء الناس يسترزقون من ورايا، وقد أكون سببًا في رزقهم، الله أعلم".

وأضاف ساخرًا: "أريد أن أوضح شيئًا، كل ما تقوله حياة الدرديري هو فكرها الخاص وليس لي علاقة به".

حياة الدرديري لتوفيق عكاشة: بشكرك على استضافتك في اللايف وإن شاء الله تتكرر.. والأخير: لا والله مش هتتكرر