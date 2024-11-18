نشرة التوك شو| واقعة أعمال التكسير بحجارة الهرم وقانون الإيجار القديم

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

الآثار: مشهد التكسير في أحجار الهرم للصيانة افتقر إلى احترافية التعامل في وجود الجمهور

كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، عن حقيقة إزالة مواد بناء حديثة غير أثرية تم استخدامها منذ عقود لتغطية شبكة إنارة الهرم، مؤكدًا أن هذه الأعمال لم تمس جسم الهرم أو أحجاره الأصلية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" مساء الأحد، أوضح أن الصور المتداولة للتكسير في أحجار الهرم تعود إلى عملية تغيير كابلات الإضاءة، مشيرًا إلى أن ما حدث مرفوض من الجميع، وأن العاملين في الصور ليس لهم علاقة بتخصص الآثار، وافتقروا إلى احترافية التعامل في وجود الجمهور

عمرو أديب عن أزمة اللاجئين: اللي يتكسف من الصندوق ميجبش منه فلوس

عقب الإعلامي عمرو أديب على موافقة البرلمان من حيث المبدأ على قانون تنظيم لجوء الأجانب، مؤكدًا أننا قريبون جدًا من إصدار هذا القانون.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر" مساء الأحد، أوضح أديب أن قانون لجوء الأجانب لا يتعلق بالتجنيس، حيث إن الحصول على الجنسية المصرية يتطلب شروطًا محددة، مشيرًا إلى أن "منذ بداية تطبيق القانون، حصل نحو 500 شخص على الجنسية المصرية".

تزامنت مع تواجد السياح.. الآثار توضح حقيقة أعمال التكسير بحجارة الهرم

كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، حقيقة إزالة مواد بناء حديثة غير أثرية تم وضعها منذ عقود لتغطية شبكة إنارة الهرم دون المساس بجسم الهرم أو أحجاره الأصلية.

وأوضح، "عشماوي"، أن مشهد التكسير في أحجار الهرم عبارة عن تغيير بكابلات الإضاءة، معلقا: "ما حدث مرفوض من الجميع، والعاملون بالهرم المتداول صورهم ليس لهم علاقة بتخصص الآثار وإنما عمال تابعون لشركات".

عمرو أديب: تعريف اللاجئ في مصر يطال 4 ملايين شخص

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تعريف اللاجئ في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب ينطبق على ما يصل إلى 4 ملايين شخص موجودين في مصر.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" مساء الأحد، أشار أديب إلى أن الجانب الأهم في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ هو تحديد كيفية التنفيذ.

هل يفرض قانون اللجوء الجديد رسومًا أو مصروفات إضافية على اللاجئين؟

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر يتيح للدولة تحديد صفة اللاجئ والفصل في طلبات اللجوء.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض عبر شاشة "mbc مصر" مساء الأحد، أضاف شلبي أن القانون يسهم في رصد أعداد اللاجئين وحجم الضغط على الموارد، مما يساعد في التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات المناسبة.

السجيني: قانون الإيجار القديم ميراث ليس لنا ذنب فيه

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات واللجان بمجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يتم عقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في القانون.

وأضاف "السجيني"، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصريحات رئيس مجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم "تاريخية"، وهو ما يؤكد جدية مجلس النواب في الاتساق مع السلطة القضائية، موضحًا أن حكم تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية.

متحدث الحكومة: طرح 15 كيانًا ضمن برنامج الأطروحات الفترة المقبلة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" الذي يُبث على القناة العاشرة المصرية "ten"، أشار "الحمصاني"، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تُعقد لمتابعة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، إلى جانب تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي والمناقشات المتعلقة بجهود التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.