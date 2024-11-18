الآثار: مشهد التكسير في أحجار الهرم للصيانة افتقر إلى احترافية التعامل في وجود الجمهور

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، عن حقيقة إزالة مواد بناء حديثة غير أثرية تم استخدامها منذ عقود لتغطية شبكة إنارة الهرم، مؤكدًا أن هذه الأعمال لم تمس جسم الهرم أو أحجاره الأصلية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" مساء الأحد، أوضح أن الصور المتداولة للتكسير في أحجار الهرم تعود إلى عملية تغيير كابلات الإضاءة، مشيرًا إلى أن ما حدث مرفوض من الجميع، وأن العاملين في الصور ليس لهم علاقة بتخصص الآثار، وافتقروا إلى احترافية التعامل في وجود الجمهور

وأوضح عشماوي أن أعمال الترميم في الهرم تزامنت مع وجود السياح، حيث أن مناطق العمل لم تكن مزودة بالإضاءة الكافية، مؤكدًا أنه تم محاسبة المسؤول عن هذه الأعمال بسبب الصورة غير اللائقة التي ظهرت.

اقرأ أيضًا

غدا.. "إسكان النواب" تفتح ملف قانون الإيجار القديم

مفتي الجمهورية السابق: يجوز زواج المرأة بدون ولي في هذه الحالة