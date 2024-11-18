عمرو أديب: الفراعنة كانوا عاملين حساب اللعب في أساسات الهرم وعملوه عرمرم

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على فيديو تكسير بعض حجارة الهرم الأكبر قائلا: "الناس كبروا الموضوع جدًا، بس هل اللي حصل ده منطقي وطبيعي؟".

وخلال برنامجه 'الحكاية' عبر فضائية "إم بي سي مصر" قال أديب: "الأجانب كانوا ماشيين يقولوا إيه ده؟.. هي دي طريقة تكسير الحجارة بتاعتهم؟.. انتوا بتكسروا إيه؟.. مصر باتت منزعجة مما حدث تجاه حجارة الهرم، الصورة غير مرضية".

وتابع مقدم "الحكاية": "العامل لما بيضرب الحجر كأنه بيضرب في قلبي، الشغل اللي تم لا يرقى للتعامل مع الهرم، كان لازم نراعي فنية التعامل مع الهرم في وجود السائحين على الأقل".

وأكمل أديب ساخرًا: "الهرم موجود منذ عصور، ده كل الموضوع حجرين اتكسروا، هو جات على العصر بتاعنا والهرم هيوقع، الفراعنة كانوا عاملين حساب اللعب في أساسات الهرم وعشان كده عملوه عرمرم".

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