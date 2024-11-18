"الحرية المصري": مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين يعكس مكانة مصر ودورها المحوري

كتب- نشأت علي:

أكد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود؛ أن المشاركة الرابعة للرئيس عبدالفتاح السيسي فى قمة العشرين؛ والتي ستعقد دورتها الحالية بمدينة "ريو دى جانيرو" بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دى سيلفا؛ تأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ وتعكس مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة؛ ودورها المحوري والفاعل في معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية.

وقال رئيس حزب الحرية المصري؛ أن مشاركة الرئيس في قمة العشرين تتيح الفرصة للقاء قادة وزعماء دول العالم بهدف تعزيز العلاقات الثنائية؛ وفتح آفاق جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي؛ وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة؛ فضلا عن تكثيف الجهود لاستعادة الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف، أن الرئيس السيسي، خلال مشاركاته في المحافل الدولية حريص على تسليط الضوء على التحديات الإقليمية والتى لها تداعيات كبيرة على الاستقرار الدولى؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الاوضاع فى لبنان وتهديدات الملاحة في البحر الأحمر؛ والتأكيد على ان حل القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة باعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧؛ هي مفتاح الأمن والاستقرار العالمي؛ فضلًا عن جهود مصر لاستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وأوضح، أن قمة العشرين تتبنى عددًا من الموضوعات المهمة في مقدمتها الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع؛ في ظل تنامى ظاهر الفقر والجوع في العالم بسبب حالة عدم الاستقرار والصراعات الإقليمية والدولية التي أثرت بشكل سلبي على زيادة عدد المشردين والنازحين والمهاجرين وعدم وصول المساعدات الإنسانية لهم؛ فضلا عن التغيرات المناخية التى كان لها تأثير كبير على انتاجية المحاصيل الزراعية.