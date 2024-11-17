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عمرو أديب عن أزمة اللاجئين: اللي يتكسف من الصندوق ميجبش منه فلوس

11:50 م الأحد 17 نوفمبر 2024

عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب على موافقة البرلمان من حيث المبدأ على قانون تنظيم لجوء الأجانب، مؤكدًا أننا قريبون جدًا من إصدار هذا القانون.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر" مساء الأحد، أوضح أديب أن قانون لجوء الأجانب لا يتعلق بالتجنيس، حيث إن الحصول على الجنسية المصرية يتطلب شروطًا محددة، مشيرًا إلى أن "منذ بداية تطبيق القانون، حصل نحو 500 شخص على الجنسية المصرية".

وتابع مقدم "الحكاية": "في أحلك الظروف مصر لم تغلق بابها في وجه أحد ولم تبتز أحدًا في دولار، تقدموا للمجتمع الدولي بطلب المعونة، انت شايل أكتر من حملك، الضيوف بيشاركوا الناس في اللقمة، واللي يتكسف من الصندوق ميجبش منه فلوس".

وأضاف أديب أننا بدأنا نتلمس مفهوم من هو اللاجئ، ساخرًا: "الرجل الذي يملك مطعم شاورما سوري على الناصية يعتبر لاجئًا".

وأكد أن تحديد عدد اللاجئين يعد أمرًا معقدًا، خاصة وأن الجميع يردد أن العدد يصل إلى 10 ملايين شخص، مضيفًا: "من المستحيل أن يكون جميع هؤلاء الـ 10 ملايين لاجئين".

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