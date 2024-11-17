تزامنت مع تواجد السياح.. الآثار توضح حقيقة أعمال التكسير بحجارة الهرم

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، حقيقة إزالة مواد بناء حديثة غير أثرية تم وضعها منذ عقود لتغطية شبكة إنارة الهرم دون المساس بجسم الهرم أو أحجاره الأصلية.

وأوضح، "عشماوي"، أن مشهد التكسير في أحجار الهرم عبارة عن تغيير بكابلات الإضاءة، معلقا: "ما حدث مرفوض من الجميع، والعاملون بالهرم المتداول صورهم ليس لهم علاقة بتخصص الآثار وإنما عمال تابعون لشركات".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أعمال الترميم بالهرم تزامنت مع تواجد السياح لأن مناطق الأعمال غير متوفر بها الإضاءة، وتم محاسبة المسئول عن الأعمال بالشركة على هذه الصورة الغير لائقة جراء تغيير كابلات الهرم.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت أنه لم يتم الأقتراب من جسم الهرم أثناء أعمال الصيانة، قائلا: "لم نتمكن من وضع حواجز خلال عملية الصيانة بسبب وجود زائرين".