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"اتصالات النواب" تشن هجومًا على المحليات.. مشروعات النفع العام خط أحمر

11:31 م الأحد 17 نوفمبر 2024

النائب أحمد بدوي

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كتب- نشأت علي:

شن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هجومًا حادًا على تقصير وزارة التنمية المحلية، والتعنت في استخراج تراخيص مكاتب البريد بجميع المحافظات حول الجمهورية، مطالبًا بحصر جميع الطلبات المقدمة من النواب لإنشاء مكاتب البريد بالأقاليم، لبيان أسباب عدم التعاون من قبل التنمية المحلية والمحافظات.

وأضاف "بدوي"، خلال اجتماع اللجنه، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة الخاصه بمكاتب البريد، بأن مشاريع النفع العام خط أحمر، وهناك توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بإنهاء كافة المعوقات التي تواجه إقامة هذة المشروعات وعلي رأسها البريد في المحافظات، ونتفاجيء بتقاعس ومخالف للضوابط والمعايير من قبل المحليات التي تعرقل جهود الاتصالات، مؤكدًا بأن مرفق البريد أساسي بة كافه المصالح الحكوميه ويقدم 90% من الخدمات الحكومية.

وطالب رئيس اتصالات النواب، بحضور وزيرة التنمية المحلية ورئيس الهيئة القومية للبريد ورئيس المصريه للاتصالات لفض الاشتباك وحل جميع المشكلات.

وانتقد النائب محمد يسري عبادة أمين سر لجنة الاتصالات، ومقدم طلبات الإحاطة عن مكاتب البريد المتوقفة بمحافظة البحيرة والتي تتعلق بمشكلات عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقري خنيزة والحدين وقرية كوم شريك، مؤكداً بأن الأهالي دفعوا فرق أسعار الأمتار وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على تراخيص من المحليات.

من جهته أكد عبدة علوان ممثل الهيئة القومية للبريد، بأن البريد يقدم العديد من الخدمات وصلت نسبتها إلى 90% من جميع الخدمات الحكومية متنوعة بين شهر عقاري ومرور ويقدم البريد للجمهور 155 خدمة مالية وبريدية بالإضافة إلى 67 خدمات اقتصادية وهناك تنسيق مع وزارة العدل وباقي الجهات الحكومية.

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