أستاذ استشعار عن بعد يدق ناقوس الخطر: الأرض تتجه لكارثة حقيقية لهذا السبب

كتبت- داليا الظنيني:

حذر هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بأمريكا، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، مما يهدد بحدوث كوارث بيئية واسعة النطاق مثل التصحر والجفاف.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": جميع المؤشرات تؤكد ارتفاع درجة حرارة الأرض لـ 3 أو 4 درجات.

وأضاف: "نحن على أعتاب كارثة عالمية، لأن هذه الزيادات تعني زيادة درجات الحرارة في بعض مناطق كوكب الأرض لأكثر من 10 درجات مئوية ما يؤدي إلى التصحر والجفاف والجفاف الممتد وظواهر بيئية عنيفة تؤثر على الزراعة وحياة الناس".

ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة، خشية حدوث موجات جفاف شديدة وزيادة التصحر، ويؤثر بشكل مباشر على الزراعة والأمن الغذائي حول العالم.

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