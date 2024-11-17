عمرو أديب: تعريف اللاجئ في مصر يطال 4 ملايين شخص

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تعريف اللاجئ في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب ينطبق على ما يصل إلى 4 ملايين شخص موجودين في مصر.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" مساء الأحد، أشار أديب إلى أن الجانب الأهم في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ هو تحديد كيفية التنفيذ.

وأوضح أن تعريف اللاجئ الوارد في المشروع لا يختلف كثيرًا عن التعريف الذي تضعه الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن القانون يستلزم وجود موقف جاد يفر منه الشخص الذي يطلب اللجوء.

كما أشار أديب إلى تصريح رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن أن الدولة تنفق نحو ستة مليارات دولار على 9 ملايين ضيف سنويًا، متسائلًا عن دقة هذا الرقم وما إذا كان هؤلاء الـ9 ملايين هم من اللاجئين.

وأخيرًا، نوه بأن مشروع القانون ليس للتجنيس، موضحًا أن الحصول على الجنسية ينظمه قانون خاص وفقًا للشروط المحددة.

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