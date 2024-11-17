"طاقة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن توصيل الغاز الطبيعي بقرى إدكو

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن عدم استكمال شركة الوطنية للغاز الطبيعي "ناتجاس" توصيل الغاز الطبيعي لعدد 4 قطاعات بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، كاملة المرافق وجاهزة للعمل.

واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة خلال الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في التوصيل للمنازل منذ 2016 وتم تقسيم المدينة إلى 28 قطاعا تم الانتهاء من 24 قطاع، ويتبقي 4 قطاعات أخرى.

وأوضح "زين الدين"، أنه كانت هناك الوعود بإدراج قرية المعدية - منطقة الإصلاح الزراعي - شارع خيرت- شارع الطويبة، مشيرا إلى أن مركز ادكو لم يكن مكتمل بمشروعات الصرف الصحي، قائلا: والآن وبعد قرب انتهاء مشروعات الصرف الصحي بنصف المدينة البحري بالكامل والتي تحتاج إلى تخطيط وتقسيم لقطاعات للبدء بها فور الانتهاء من القطاعات القديمة.

وطالب البرلماني، بإدراج قرية المعدية - منطقة الاصلاح الزراعى - شارع خيرت –شارع الطويبة، والبدء في تقسيم الجزء البحري للمدينة للبدء فور الانتهاء من القطاعات القديمة، في إطار خطة الدولة نحو التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.

من جانبه أكد المهندس أسامة مرشد، مساعد رئيس الشركة الوطنية للغاز، أن الـ 4 قطاعات المتبقية بمدينة إدكو مدرجين في خطة التنفيذ هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء مع نهاية العام المالي الحالي.

وفيما يتعلق بقرية المعدية، أكد مساعد رئيس الشركة الوطنية للغاز، أنه سيتم دراستها لتتم عمليات التوصيل.

وحول تقسيط مبالغ توصيل الغاز الطبيعي، كشف أن الشركة بصدد توقيع بروتوكول مع إحدى شركات التمويل، بما يتيح للمواطن في محافظة البحيرة التوصيل بالتقسيط، ضمن جهود التخفيف عن المواطنين.

وأشار المهندس أسامة مرشد، إلى أن البروتوكول سيتم توقيعه خلال نحو 3 أسابيع، وسيتضمن أنظمة تمويل مختلفة حسب حاجة كل عميل، وتصل لمدة 7 سنوات.

وأكد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أن مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة" تستهدف توفير كافة الخدمات لصالح المواطنين، بما في ذلك توصيل الغاز الطبيعي.

وأكد نائب محافظ البحيرة، أن الهدف من مبادرة حياة كريمة، تستهدف تقديم كافة الخدمات في القرى مثل المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إدراج قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة في توصيل الغاز الطبيعي.

من جانبه أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية تنفيذ توصيات اللجنة في شأن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي، إلى كافة المناطق المدرجة، وفقا للمواعيد المحددة، لاسيما ضمن مبادرة حياة كريمة.