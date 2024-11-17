الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. وهذا موقف القاهرة

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس تظهر وجود تساقط أمطار الآن على بعض المحافظات الساحلية، مؤكدة أن هناك منخفضًا جويًّا يؤثر على محافظات شمال البلاد، ويتسبب في وجود السحب المنخفضة الممطرة.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة، من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية، منوهة بأن غدًا الأمطار تمتد لمناطق جنوب الوجه البحري في المنوفية، والشرقية، وفرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة جدًّا.

وأشارت إلى أن تأثير الشبورة لن يكون واضحًا خلال الفترة الحالية بالتزامن مع سقوط الأمطار، وتعود الشبورة كثيفة يوم الأربعاء على الطرق الساحلية والصحراوية والزراعية وتختفي مع سطوع الشمس، مؤكدة أنه يفضل ارتداء الجواكت في الساعات المتأخرة من الليل والصباح المبكر.