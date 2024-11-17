متحدث الحكومة: طرح 15 كيانًا ضمن برنامج الأطروحات الفترة المقبلة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" الذي يُبث على القناة العاشرة المصرية "ten"، أشار "الحمصاني"، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تُعقد لمتابعة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، إلى جانب تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي والمناقشات المتعلقة بجهود التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح "الحمصاني"، أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المرتبطة بتنفيذ برنامج الأطروحات الحكومية، حيث من المقرر الانتهاء من طرح بعض الشركات خلال الفترة المقبلة. وأكد أن هناك 15 كيانًا سيتم طرحها في المستقبل.

وأشار إلى التزام الدولة ببرنامج الأطروحات، موضحًا أن هناك دراسة شاملة لكل كيان يتم طرحه، حيث تشمل هذه الدراسة التوقيت المناسب وطريقة الطرح، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق النجاح في هذه المبادرات الاقتصادية.

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