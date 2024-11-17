"الأعلى للآثار": فيديو أعمال الصيانة ليس لها علاقة بجسم الهرم

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للاثار، تقديرهم قلق المواطنين على الفيديو المتداول بشأن تكسير أحجار الأهرامات ووجب التوضيح سريعًا، موضحًا أن ما حصل بشأن الأعمال بالهرم مرفوض تمامًا والعمال كانوا بدون مشرف وأدى لصورة غير طيبة وعملوا في وقت غير مناسب.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأعمال ليس لها علاقة بالآثار أو جسم الهرم، موضحًا أن الهرم وكل زواره دخل الهرم الأكبر ووجد إنارة وهي عن طريق شبكة إنارة منذ عقود، مشيرًا إلى أنه في السابق ومنذ عقود تم عمل شبكة إنارة بوضعه بجسم الهرم باستخدام الأسمنت الأسمر "المحرم" وهو ما يشوه صورة الهرم.

وأوضح، أنه يتم تجديد شبكة الإنارة والكهرباء باستخدام مواد متناسبة وتستخدم لترميم القطع الآثرية مع جسم الهرم وشكله، مضيفًا: "ما حصل بشأن تكسير أحجار الأهرامات كان بهدف الصيانة وتغيير أسلاك الكهرباء".