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رئيس "دفاع النواب": مصر ثالث دول العالم في استقبال اللاجئين

10:16 م الأحد 17 نوفمبر 2024

اللواء أحمد العوضي

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استقبال عدد اللاجئين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيادة عدد اللاحئين يكون ميزة لو نحصل على حقوقنا كاملة.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في توفير حياة كريمة لغير المصريين المتواجدين على أرضها، مشيرًا إلى أن هناك موافقة من النواب على قانون لجوء الأجانب، موضحًا أن اللائحة التنفيذية في القانون سوف تتضمن إجراءات وعقوبات على اللاجئ الذي يعد تواجده غير شرعي لأنه لم يقنن وضعه.

واستطرد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كل اجهزة مؤسسات الدولة المعنية وافقت على قانون لجوء الأجانب قبل إرساله للبرلمان وهذه المؤسسات لن تقدم على قانون يضر الشعب.

واختتم أن تكلفة اللاجئين تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، موضحا أن قانون لجوء الأجانب في صالح الدولة المصرية ويحافظ على أمنها القومي.

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