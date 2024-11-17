محمود سعد: المهرجانات السينمائية جسر للتواصل الثقافي

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي محمود سعد على أن الفن يعتبر ترفيهًا، لكنه يحمل أيضًا مسؤولية كبيرة، حيث يجب على الفنانين أن يدركوا تأثير أعمالهم على المجتمع والسعي لنشر القيم الإيجابية من خلال فنهم.

في بث مباشر عبر منصة تيك توك، أكد سعد على الدور الذي تلعبه المهرجانات السينمائية في تقديم أعمال فنية تمثل قيمة مضافة للجمهور، حيث تتيح هذه الفعاليات الفرصة للجمهور للاطلاع على ثقافات متنوعة وتجارب فنية متعددة، مما يساهم في تعزيز الفهم بين الشعوب.

وشدد على أن كل فنان يجب أن يتحمل مسؤولية التأثير الذي يحدثه على جمهوره والمجتمع ككل، بما في ذلك توصيل قيم وأفكار إيجابية. وأكد أن الفن ليس مجرد وسيلة للتسلية، بل هو أداة لتعزيز التفكير الإبداعي والتركيز، حيث يساهم في تطوير العقول والأفكار عبر التجارب الحسية.

وأشار إلى أن المهرجانات تسعى لتقديم أفلام غير تجارية من دول متعددة مثل الهند والصين والمجر، مما يعكس التنوع الغني في السينما العالمية.

وأوضح أن الندوات التي تُعقد مع صناع الأفلام تعتبر جزءًا أساسيًا من المهرجانات، حيث توفر منصات للنقاش حول مواضيع متنوعة وتبادل الثقافات.

وأشار سعد إلى أن المجتمع يتأثر بشكل كبير بالفن، إذ يسهم في تشكيل القيم والمبادئ. لذا، من الضروري أن تكون الأعمال الفنية مدعومة بالقيم الإيجابية لتعزيز حياة المجتمع.