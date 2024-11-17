بعد انهاء تعاقدها بالتراضي مع النهار.. ياسمين الخطيب تكشف تفاصيل حلقة هدير عبدالرازق

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، تفاصيل فسخ تعاقدها مع قناة النهار، بالتراضي.

وقالت "الخطيب"، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتحدث الآن لأول مرة منذ اشتعال أزمة الحلقة الأخيرة لبرنامج شاي بالياسمين، ومثلي في ذلك مثل أحمد مطر: أريد الصمت كي أحيا لكن الذي ألقاه ينطقني".

وأضافت: "تناقلت المواقع خلال الساعات القليلة الماضية نقلاً عن مصادر بقناة النهار خبر رحيلي عن القناة بصيغة الصياغة: النهار تفسخ تعاقدها مع ياسمين الخطيب" ولا أرى في هذه الصياغة أي حسن نية، بل تشويه متعمد، الأمر الذي يدفعني إلى توضيح عدة نقاط".. والتي جاءت كالتالي:-

1- لم تقرر إدارة النهار فسخ تعاقدها معي، بل طلبت أنا فسخ التعاقد نظراً لقرار إيقاف برنامجي ٦ أشهر، في حين أن إيقافي لا يتجاوز ٣ أشهر، وتفهمت الإدارة موقفي مشكورة، وتم فسخ التعاقد (بالتراضي) دون إلزامي بأي تعويضات.

٢- النهار قناة كبيرة ولديها جهاز رقابي شديد، يُلزمني في كل حلقة بعرض أسماء الضيوف (قبل التصوير)، وعرض الحلقة على الرقابة (قبل العرض).

٣- التزمت بالضوابط التي تحكم عملي كمذيعة في الحلقة التي فجرت الأزمة، ولم يتم تصوير الحلقة إلا بعد موافقة الإدارة على الضيفة، ولا تم العرض إلا بعد موافقتها أيضاً.

٤- أؤكد اعتذاري للجمهور الذي استاء من الحلقة، وأتمنى أن يسركم ما أقدمه بالمستقبل.

يذكر أن شبكة قنوات النهار أعلنت إنهاء التعاقد مع الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بالتراضي.

وقبل نحو أسبوعين، أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي.

وأوقف المجلس الأعلى للإعلام، أيضا، برنامج "شاي بالياسمين" وتغريم قناة النهار 200 ألف جنيه.

وجاء قرار نقيب الإعلاميين، بإيقاف ياسمين الخطيب، واستدعائها للتحقيق معها على خلفية استضافة البلوجر هدير عبدالرزاق.