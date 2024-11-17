"رياضة النواب" توصي بزيارة ميدانية لمحافظة الجيزة لتفقد المنشآت الشبابية

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الجيزة، لتفقد الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بها ومن بينها نادي العياط ومركز شباب البدرشين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن تدهور حالة معظم مراكز الشباب بالعياط والبدرشين بمحافظة الجيزة وعدم تجديدها والاهتمام بها.

من جانبه عقب محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، على طلب الإحاطة، مؤكدًا أنه تم إدراج مركز شباب مدينة العياط، ومركز شباب مدينة البدرشين ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" المرحلة الثانية.

وتم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تجميع البيانات وحصر المساحات وعمل جميع المعاينات من قبل اللجنة المكلفة وتم إرسال هذه البيانات لمحافظة الجيزة استعدادا لبدء التنفيذ.

وأوصت اللجنة، بإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة من قبل وزارة الشباب والرياضة، بشأن التوقيتات الخاصة بالبدء والانتهاء من أعمال تنجيل ملعب نادي العياط، وقيام الوزارة بالتنسيق مع مقدم طلب الإحاطة بتحديد أربع مراكز شباب بمركزي العياط والبدرشين بإمدادهم بالأدوات الرياضية وفقا للمواصفات التي تحددها وزارة الشباب والرياضة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد، بشأن القصور الشديد في تجديد ملعب مركز شباب اسنيت مركز كفر شكر- محافظة القليوبية.

من جانبه عقب الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة ، أن الإدارة المركزية قامت بتنفيذ بعض المشروعات بمحافظة المنوفية بدءا من العام المالي 2020-2024 منها حلال وتجديد عدد (35) ملعب، وعدد (14) مبنى إداري بالمحافظة، كما تم تطوير عدد (28) مركز شباب شملت الأعمال إنشاء وإحلال وتجديد وإنشاء وتطوير مقرات إدارية.

كما أوضح، أنه تم عمل إحلال وتجديد لملعب مركز شباب أسنيت إسناد شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية وتم استلامه بتاريخ 29/3/2022، سيتم التوجيه للشركة المنفذة لعمل صيانه للملعب وتلافي أي ملاحظات موجوده به.

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