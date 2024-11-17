الزراعة: استنباط محاصيل زراعية لمواجهة التغيرات المناخية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن المعهد نجح في استنباط محاصيل زراعية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف المناخية المتقلبة.

وفي حوار له مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية "المحور" اليوم الأحد، أوضح جاد أن الوزارة تتبع خريطة صنفية دقيقة لتوزيع التقاوي على مختلف المناطق الزراعية، بما يتناسب مع خصائص كل منطقة وظروفها المناخية.

وأشار إلى استنباط خمسة أصناف من القمح تُستخدم كميات أقل من المياه، مما يساهم في مواجهة مشكلات ندرة المياه التي يواجهها القطاع الزراعي.

وأضاف جاد أن الوزارة تتبنى سياسة "الصنف المناسب في الوقت المناسب"، وتتابع المحاصيل الشتوية مثل القمح والفول بشكل ممتاز.

ولفت إلى أن المحاصيل الجديدة التي تم استنباطها تحقق نتائج عالية بفضل التوصيات الفنية السليمة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد.

كما أكد على أهمية التعاون المستمر بين الفرق البحثية والمزارعين كعنصر أساسي لتحقيق النجاح.

وأوضح أن التواصل المباشر مع المزارعين وتوصيل المعلومات الصحيحة لهم يضمن تقليل تأثيرات التغيرات المناخية على المحاصيل.

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