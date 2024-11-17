رئيس "إسكان النواب" يكشف العدد الفعلي لوحدات الإيجار القديم

كتبت- داليا الظنيني:

كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مناقشة المجلس لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى استدعاء أربعة وزراء ورؤساء المراكز لإبداء آرائهم في هذه التعديلات.

وأوضح "الفيومي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة ستقدم لمجلس النواب لإبداء رأيها بشأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافياً ما تردد عن وجود 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن العدد الفعلي للوحدات السكنية المستخدمة في الإيجار القديم يقل عن 1.8 مليون وحدة، بالإضافة إلى 1.2 مليون وحدة مؤجرة لأغراض غير سكنية.

وأشار إلى أنه سيتم الاستماع لمندوب الملاك والمستأجرين مع أساتذة القانون والخبراء من النقابات والمحافظين، بهدف التشاور حول الأمر وعرض الحلول المناسبة.

واختتم "الفيومي" بالقول إن تثبيت الإيجار يعتبر غير دستوري ويجب تحريكه، مؤكدًا أن الأمر سيتم حله في غضون أسبوعين إلى 20 يومًا كحد أقصى.

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