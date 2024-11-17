حدث في 8 ساعات| طرح كراسة شروط الإسكان غدا.. وتجيهات من "النواب" بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الإسكان عن طرح كراسة شروط حجز شقق سكن لكل المصريين غدا الاثنين لمتحدي الإعلاقة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بالتراضي.. قناة النهار تنهي التعاقد مع ياسمين الخطيب

أعلنت شبكة قنوات النهار قبل قليل، إنهاء التعاقد مع الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بالتراضي.

وقبل نحو أسبوعين، أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي.

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شقق سكن لكل المصريين 5.. ننشر أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في حجز شقق "سكن لكل المصريين 5" غدًا الاثنين 18 نوفمبر للمواطنين ذوي الهمم فقط، لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن حتى يوم الاثنين 2024/11/25.

ويمكن لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوي الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 2024/11/26 وحتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

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رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأحد، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ict" نيابة عن رئيس الجمهورية.

يشارك في الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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الحجز بعد 24 ساعة.. ننشر كراسة شروط حجز "سكن لكل المصريين 5" (الأسعار والمحافظات)

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في حجز شقق "سكن لكل المصريين 5" غدًا الاثنين 18 نوفمبر للمواطنين ذوي الهمم فقط، لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن حتى يوم الاثنين 2024/11/25.

ويمكن لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوو الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 2024/11/26 وحتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

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عطل مفاجئ.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من مناطق حدائق الأهرام

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات في بعض مناطق حدائق الأهرام.

وبينت "الجيزة"، بحسب بيانها، الأحد، أن سبب قطع المياه يعود إلى أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر أفاد بحدوث عطل مفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام، وجار تنفيذ أعمال الإصلاح للخط المغذي ولحين انتهاء الأعمال سوف تتأثر عدداً من المناطق بقطاع هضبة الأهرام بضعف للضغوطات أو انقطاعات للمياه لمدة ٨ ساعات مع عودتها بصورتها الطبيعية فور الانتهاء من الإصلاح.

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تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد.

ووجه رئيس البرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه.

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36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية لمواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح).

شملت الجولة المسافة من منطقة كوبرى المسار لعبور النيل بجنوب حلوان حتى تقاطع كوبري مسار القطار الكهربائي السريع مع الأوتوستراد.

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