بالشروط والتفاصيل.. الإسكان: طرح 80 ألف وحدة سكنية جديدة

كتب- حسن مرسي:

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم طرح كراسات الشروط للوحدات السكنية الجديدة في مكاتب البريد اعتبارًا من غدٍ.

وأوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن الطرح الجديد يتضمن 80 ألف وحدة سكنية، منها 40 ألف وحدة متاحة للتسليم الفوري.

وأضافت أنه في حال التقديم على وحدات جاهزة، سيكون مقدم حجز الوحدة 20 ألف جنيه، بينما إذا كان الاستلام بعد ثلاث سنوات، فسيكون المقدم 35 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا، بالإضافة إلى عدم امتلاكه لوحدة سكنية مدعومة من الدولة سابقًا.

كما أكدت مي عبد الحميد على ضرورة ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري لصاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل 15 ألف جنيه شهريًا، أي ما يعادل 180 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا، أو 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.

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