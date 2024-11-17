التضامن توضح شروط وتفاصيل التقديم على حج الجمعيات الأهلية

كتب- حسن مرسي:

كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، عن خطوات وطريقة التسجيل لحج الجمعيات الأهلية لعام 2025، حيث أوضح أن التقديم يمكن أن يكون إما إلكترونيًا عبر بوابة الحج والعمرة أو بشكل ورقي.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أشار عبد الموجود إلى أن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية بدأ اليوم الأحد ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وأكد أن اللجنة العليا للحج خصصت 12 ألف تأشيرة سيتم تنفيذها عبر المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن شروط حج الجمعيات الأهلية تتضمن أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، وأن يكون قد سدد الاشتراك السنوي، سواء كعضو عامل أو منتسب.

كما يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024، ولم تُوقع عليها أي جزاءات نتيجة مخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل.

وأضاف عبد الموجود أن من بين الشروط الأخرى أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، مع تحديد سن مقدم الطلب بتاريخ 19 فبراير 2025، حيث لا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا، ويُستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين الذي لا يقل عمره عن 18 عامًا، كما لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

وأشار إلى أن أسعار الحج سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين مقبلين، متوقعًا تغيير قيمة الحج هذا العام بسبب الإقبال المتزايد.

وفيما يتعلق بالفئات المستثناة لأسباب مرضية، أكد أن المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، وتليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة، والأمراض المتقدمة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والتليف الكبدي، والأورام، بالإضافة إلى السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية والزهايمر، والأمراض المعدية النشطة مثل السل الرئوي المفتوح، سيتم استثناؤهم وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

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