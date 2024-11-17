أول تعليق من السياحة على فيديو هدم أحد أحجار الهرم الأكبر

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانًا ردًا على الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يُظهر أعمالاً تُفسَّر على أنها هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر "خوفو" بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن ما يظهر في الفيديو ليس هدماً، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة "مونة"غير أثرية، والتي تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.

ويقوم المجلس الأعلى للآثار، حالياً، بإزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.

وتؤكد الوزارة على التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر، كما تدعو مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.

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