أبرزهم داليا فؤاد.. المحتوى المثير يقود البلوجرز إلى شاشة "القاهرة والناس"

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

على مدار السنوات الماضية أثار عدد من مقدمي البرامج في قناة القاهرة والناس، الجدل والانتقادات التي تخص محتوى البرامج التي يقدمونها، لعل آخرهم داليا فؤاد، والتي تم القبض عليها في قضية مواد مخدرة.

الرابط بين عدد من مقدمي البرامج الذين أطلوا على الجمهور عبر شاشة قناة القاهرة والناس خلال السنوات الماضية، أنهم اكتسبوا شهرتهم من عملهم كـ "بلوجرز" فضلًا عن تركيزهم على تقديم محتوى مثير وجرئ من الناحية الأخلاقية، من حيث الموضوعات وطريقة التناول.

البلوجر داليا فؤاد

ألقت قوات الأمن القبض على البلوجر داليا فؤاد، مقدمة برنامج "ضرب نار" عبر شاشة القاهرة والناس، وذلك بتهمة حيازة المواد المخدرة.

داليا فؤاد هي إعلامية وبلوجر مصرية من مواليد 1985، بدأت مسيرتها بتقديم بعض البرامج التليفزيونية، أبرزها: "سائقات الصحراء 2"، والموسم الثاني من برنامج "سديم".

وتعتبر داليا من الشخصيات المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب محتوى الفيديوهات التي تبثها على رواد هذه المواقع، والتي تركز بصورة كبيرة على المحتويات المتعلقة بالأخلاقيات وتتناولها بزوايا وعناوين مثيرة وصادمة.

خاضت أيضًا داليا فؤاد تجربة التمثيل بجانب كونها بلوجر ومقدمة برامج، فشاركت في مسلسل عريس ديليفري مع الفنان هاني رمزي، إلى جانب مسلسل جوز ماما.

البلوجر مي خرسيتي

بدأت مي الخرسيتي عملها كـ "بلوجر" تبث عبر صفحات السوشيال ميديا الخاصة بها محتويات "جريئة" في التناول، بدأت بعرض تجربتها في فقدان الوزن، انتقالًا إلى الحديث عن شكل الجسم والتحرش وغيرها، ونتيجة لذلك ذاع صيتها بشكل كبير عبر هذه المنصات.

وفي عام 2018 تعاقدت قناة القاهرة والناس مع مي الخرسيتي من أجل تقديم برنامج عبر شاشتها تحت عنوان: "إيجابيزم".

"إيجابيزم"، كان برنامجًا اجتماعيًا، يسلط الضوء على بعض القضايا المجتمعية، ويرصد آراء المواطنين في الشارع.

وقبل هذا البرنامج لم يكن لـ "الخرسيتي" أي مشوار إعلامي، فهي مصرية تعيش في أمريكا مع عائلتها منذ فترة كبيرة، وبدأت في الاتجاه إلى مواقع التواصل ونشر الفيديوهات.

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