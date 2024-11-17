أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد إنهاء قناة النهار التعاقد معها بالتراضي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت شبكة قنوات النهار قبل قليل، إنهاء التعاقد مع الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بالتراضي.

وقالت ياسمين الخطيب في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل الشكر لقناة النهار لتفهمها موقفي، وتنفيذها رغبتي بفسخ التعاقد معها بالتراضي".

واختتمت: "خالص تمنياتي للقناة بالتوفيق والنجاح في القادم".

وقبل نحو أسبوعين، أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي.

وأوقف المجلس الأعلى للإعلام، أيضا، برنامج "شاي بالياسمين" وتغريم قناة النهار 200 ألف جنيه.

وجاء قرار نقيب الإعلاميين، بإيقاف ياسمين الخطيب، واستدعائها للتحقيق معها على خلفية استضافة البلوجر هدير عبدالرزاق.