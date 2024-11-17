إعلان

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد إنهاء قناة النهار التعاقد معها بالتراضي

05:28 م الأحد 17 نوفمبر 2024

ياسمين الخطيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت شبكة قنوات النهار قبل قليل، إنهاء التعاقد مع الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بالتراضي.

وقالت ياسمين الخطيب في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل الشكر لقناة النهار لتفهمها موقفي، وتنفيذها رغبتي بفسخ التعاقد معها بالتراضي".

واختتمت: "خالص تمنياتي للقناة بالتوفيق والنجاح في القادم".

وقبل نحو أسبوعين، أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي.

وأوقف المجلس الأعلى للإعلام، أيضا، برنامج "شاي بالياسمين" وتغريم قناة النهار 200 ألف جنيه.

وجاء قرار نقيب الإعلاميين، بإيقاف ياسمين الخطيب، واستدعائها للتحقيق معها على خلفية استضافة البلوجر هدير عبدالرزاق.

شبكة قنوات النهار ياسمين الخطيب فيسبوك ياسمين الخطيب نقيب الإعلاميين برنامج شاي بالياسمين البلوجر هدير عبدالرزاق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس "صحة النواب" لنقيب الأطباء: رئيس الوزراء وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة