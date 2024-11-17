وزير الزراعة يبحث مع مسؤولي "بيبسيكو" العالمية زيادة حجم استثماراتها في مصر

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كتب- أحمد السعداوي:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة بيبسيكو، والوفد المرافق له، وبحث معهم سبل زيادة استثمارات الشركة في مصر ودعم صغار المزارعين.

واطلع وزير الزراعة، خلال الاجتماع، على حجم إنتاج الشركة العالمية واستثمارتها بمصر في مجال إنتاج وزراعة وتصنيع البطاطس، تحت إشراف كوادر مصرية تقدر بنحو أكثر من 20 ألف عمالة مباشرة وغير مباشرة، حيث استثمرت المجموعة نحو ٥١٥ مليون دولار في آخر ٥ أعوام، موجهة في مصنع جديد للبطاطس، وخطوط إنتاج، وأنشطة زراعية مختلفة.

وأكد فاروق أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجع القطاع الخاص في مجال الزراعة؛ سواء المحلي أو الأجنبي وتقدر دوره باعتباره شريكًا أساسيًّا في التنمية.

وأشاد وزير الزراعة بدور الشركة في مجال الإنتاج والتصنيع ودعم المزارعين وتسويق منتجاتهم.

وطرح الوزير على مسؤولي الشركة بعض الفرص المتاحة بالوزارة؛ لتعزيز استثماراتهم وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي، نظرًا لأنه يحقق قيمة مضافة للناتج القومي، كما يوفر فرص العمل وكذلك ضبط الأسعار.

وأشاد فاروق بالتعاون مع الشركة لدعم صغار المزارعين؛ حيث تقوم بشراء إنتاجهم وتصنيعه وكذلك تدريبهم ورفع كفاءتهم.

ورحب رئيس الشركة بالتعاون مع الوزارة وبالأفكار التي طرحها وزير الزراعة من أجل إزالة المعوقات التي تواجه الشركة، وكذلك زيادة استثماراتها في مصر ودعم صغار المزارعين، والتعاون مع البنك الزراعي المصري في ذلك تحت مظلة وزارة الزراعة.

ورحب شلباية بالتعاون مع الوزارة في مجال رفع كفاءة الأصول التابعة لها، وكذلك توحيد جهود إنتاج تقاوي البطاطس محليًّا لتقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف العملة الأجنبية.

حضر الاجتماع د.أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ومن الشركة أحمد حبوس نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع الشؤون الخارجية، ومحمد طنطاوي رئيس القطاع الزراعي، وإيهاب عارف مدير العلاقات الحكومية.