غدا.. "إسكان النواب" تفتح ملف قانون الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

تشهد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها غدا الأثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، فتح ملف قانون الإيجار القديم.

يشارك في الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية في هذا الشأن، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق.

ويستهدف اجتماع لجنة الإسكان، تحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

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