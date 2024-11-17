بالتراضي.. قناة النهار تنهي التعاقد مع ياسمين الخطيب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت شبكة قنوات النهار قبل قليل، إنهاء التعاقد مع الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بالتراضي.

وقبل نحو أسبوعين، أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي.

وأوقف المجلس الأعلى للإعلام، أيضا، برنامج "شاي بالياسمين" وتغريم قناة النهار 200 ألف جنيه.

وجاء قرار نقيب الإعلاميين، بإيقاف ياسمين الخطيب، واستدعائها للتحقيق معها على خلفية استضافة البلوجر هدير عبدالرزاق.

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