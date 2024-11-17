بعد انتشار فيديو تكسير بالهرم.. مصدر الآثار: تغيير شبكة الكهرباء والإنارة

كتب- محمد شاكر:

أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل، يتضمن مشاهد لعمال يقومون ببعض الإصلاحات في هرم خوفو، مستخدمين فؤوس وآلات حادة، مما دفع الكثير من مرتادي مواقع التواصل إلى الإعراب عن دهشتهم مما يحدث.

وحاول مصراوي التواصل مع أشرف محيي مدير منطقة آثار الهرم إلا أنه لم يرد على هاتفه.

وأكد مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، رفض ذكر اسمه، أن هذا التكسير جاء بسبب تغيير شبكة الكهرباء التي توصل الإنارة للهرم الأكبر، وهذا الكابل تم تركيبه منذ عشرات السنين وعليه طبقة مونة حديثة قديمة منذ سنوات وليست أثرية، ويجري إزالتها لتغيير الكابل وتم وضع مونة وتبتينها، ولم يتم المساس بجسم الهرم.

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